Леброн Джеймс — величайший баскетболист в истории?
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Сегодня, 8 февраля, состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в рамках которого встречались «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Оклахома-Сити Тандер». Матч проходил в Лос-Анджелесе и закончился победой гостей со счётом 133:130.
В этой встрече звёздным форвардом «озёрников» Леброном Джеймсом был побит рекорд легендарного игрока лиги Карима Абдул-Джаббара по набранным очкам, который держался с 1984 года. В активе Абдул-Джаббара 38 387 очков. Леброн в матче с «Тандер» набрал 38 очков и довёл результативность до 38 390 очков.
В связи с этим событием «Чемпионат» предлагает вам принять участие в опросе, ответив на вопрос: является ли Леброн величайшим баскетболистом в истории?
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