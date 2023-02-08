Дюрант поздравил Леброна Джеймса с рекордом по очкам в НБА

Лидер «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант высказался по поводу рекорда звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса по очкам в НБА.

«Поздравляю. Для меня это служило вдохновением с первого же дня», — написал Дюрант в социальных сетях.

Ранее этот рекорд удерживал легенда лиги Карим Абдул-Джаббар, в активе которого 38 387 очков. У Леброна после матча с «Оклахома-Сити Тандер» (130:133) их стало 38 390.

Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира-2006.

Толпа болельщиков разбила лагерь в ожидании приезда Леброна Джеймса в Сиэттл: