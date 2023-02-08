Дюрант поздравил Леброна Джеймса с рекордом по очкам в НБА
Поделиться
Лидер «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант высказался по поводу рекорда звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса по очкам в НБА.
«Поздравляю. Для меня это служило вдохновением с первого же дня», — написал Дюрант в социальных сетях.
Ранее этот рекорд удерживал легенда лиги Карим Абдул-Джаббар, в активе которого 38 387 очков. У Леброна после матча с «Оклахома-Сити Тандер» (130:133) их стало 38 390.
Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира-2006.
Толпа болельщиков разбила лагерь в ожидании приезда Леброна Джеймса в Сиэттл:
Комментарии
- 8 февраля 2023
-
11:41
-
11:35
-
11:33
-
11:29
-
11:25
-
11:12
-
11:04
-
11:00
-
10:52
-
10:52
-
10:46
-
10:34
-
10:30
-
10:28
-
10:26
-
10:23
-
10:14
-
10:05
-
09:56
-
09:48
-
09:46
-
09:42
-
09:33
-
09:24
-
09:12
-
09:00
-
08:47
-
08:05
-
07:41
-
07:36
-
07:08
-
06:19
-
02:18
-
00:36
- 7 февраля 2023
-
23:59
Партнерский контент