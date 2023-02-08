Snoop Dogg: всегда весело смотреть на то, как «Лейкерс» чего-то добиваются

Известный американский рэпер Snoop Dogg отреагировал на новость о том, что звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал абсолютным рекордсменом Национальной баскетбольной ассоциации по количеству набранных очков за карьеру.
«Всегда весело смотреть на то, как «Лейкерс» чего-то добиваются», — написал музыкант в социальных сетях.
Ранее этот рекорд удерживал прославленный игрок Карим Абдул-Джаббар, на счету которого 38 387 очков. У Джеймса после матча регулярного чемпионата НБА с «Оклахома-Сити Тандер» их стало 38 390.
Леброн – двукратный олимпийский чемпион (2008, 2012), четырёхкратный чемпион НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовый призёр Олимпиады-2004 и чемпионата мира – 2006.
Куда вкладывают свои деньги звёзды Национальной баскетбольной ассоциации?
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