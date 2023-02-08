Стефен Карри высказался о том, что Леброн побил рекорд Абдул-Джаббара по очкам в НБА

Лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри прокомментировал рекорд по набранным очкам в НБА, который теперь принадлежит звёздному форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу. Ранее этот рекорд удерживал прославленный игрок Карим Абдул-Джаббар, на счету которого 38 387 очков. У Джеймса после матча регулярного чемпионата НБА с «Оклахома-Сити Тандер» их стало 38 390.

«Поздравляю с тем, что ты стал лучшим бомбардиром в истории НБА», — написал Карри в соцсетях.

Леброн – двукратный олимпийский чемпион (2008, 2012), четырёхкратный чемпион НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовый призёр Олимпиады-2004 и чемпионата мира – 2006.

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