«По-настоящему легендарный вечер в истории НБА». Дрейк — о рекорде Леброна по очкам

Канадский рэпер Дрейк поздравил форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса с рекордом по набранным очкам в истории регулярных чемпионатов НБА. 38-летний баскетболист установил его в матче с «Оклахома-Сити Тандер» (130:133). Всего в прошедшей встрече Леброн набрал 38 очков.



«Это по-настоящему легендарный вечер в истории НБА», — написал Дрейк в соцсетях.



Напомним, ранее рекорд принадлежал легендарному экс-баскетболисту «Милуоки Бакс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» Кариму Абдул-Джаббару, на счету которого 38 387 очков. У Джеймса после матча регулярного чемпионата НБА с «Оклахомой» их стало 38 390.



В настоящий момент «Лос-Анджелес» занимает 13-е место в турнирной таблице НБА Западной конференции. На счету «озёрников» 25 побед при 30 поражениях.