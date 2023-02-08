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Кармело Энтони высказался в адрес Леброна, ставшего лучшим бомбардиром НБА

Кармело Энтони высказался в адрес Леброна, ставшего лучшим бомбардиром НБА
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Легендарный форвард Кармело Энтони высказался о рекорде по набранным очкам в НБА, который отныне принадлежит звёздному форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу. Ранее этот рекорд принадлежал легендарному Кариму Абдул-Джаббару, на счету которого 38 387 очков. У Леброна после матча с «Оклахома-Сити Тандер» их стало 38 390.

«Это нечто невероятное. Люблю тебя, король. Семья – навсегда», — сказал Энтони после матча «Лейкерс» и «Тандер».

Напомним, сам матч между «Лос-Анджелесом» и «Оклахома-Сити» закончился победой «Тандер» со счётом 133:130. В настоящий момент «Лос-Анджелес» занимает 13-е место в турнирной таблице НБА Западной конференции. На счету «озёрников» 25 побед при 30 поражениях.

Леброн изобразил блеяние козы, наблюдая за матчем Серены Уильямс:

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