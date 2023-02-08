Баркли — о рекорде Леброна: это одно из величайших достижений в истории спорта

Член Зала славы, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли прокомментировал достижение форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, побившего рекорд Карима Абдул-Джаббара по набранным очкам в истории НБА. 38-летний баскетболист сделал это в матче регулярного чемпионата с «Оклахома-Сити Тандер» (130:133).
«Это одно из величайших достижений в истории спорта», — написал Баркли в соцсетях.
Всего в прошедшей встрече Леброн заработал 38 очков.
Напомним, на счету прошлого рекордсмена — Абдул-Джаббара — 38 387 очков. У 38-летнего Леброна после матча с «Оклахома-Сити» их стало 38 390.
«Лейкерс» занимают 13-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА, выиграв 25 матчей и потерпев 30 поражений. «Озёрники» отстают от зоны плей-ин на две победы, от зоны плей-офф — на пять.
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