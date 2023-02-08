Попович — Леброну после его рекорда по очкам: от отличных передач радости у тебя больше

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович прокомментировал рекорд по набранным очкам в Национальной баскетбольной ассоциации, который установил лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. Ранее этот рекорд принадлежал легендарному Кариму Абдул-Джаббару, на счету которого 38 387 очков. У Леброна после матча с «Оклахома-Сити Тандер» их стало 38 390.

«Ты это сделал. И я знаю, что ты получаешь больше удовольствия от отличных передач, чем от заброшенных мячей», — сказал Попович после матча «Лейкерс» и «Тандер».



Сама встреча между «Лейкерс» и «Тандер» закончилась победой «Оклахома-Сити» со счётом 133:130. В настоящий момент «Лос-Анджелес» занимает 13-е место в турнирной таблице НБА Западной конференции. На счету «озёрников» 25 побед при 30 поражениях.

Леброн изобразил блеяние козы, наблюдая за матчем Серены Уильямс: