Мэджик Джонсон: Леброн, ты изменил игру в баскетбол

Легендарный баскетболист, пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Мэджик Джонсон обратился к звёздному форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу, который установил рекорд лиги по набранным очкам. После матча регулярного чемпионата НБА с клубом «Оклахома-Сити Тандер» в активе Джеймса стало 38 390 очков – больше, чем у кого бы то ни было.
«Леброн, ты изменил игру в баскетбол», — сказал Джонсон после матча «Лейкерс» и «Тандер».
Напомним, сама встреча между «Лейкерс» и «Тандер» закончилась победой «Оклахома-Сити» со счётом 133:130. В настоящий момент «Лейкерс» занимают 13-е место в турнирной таблице НБА Западной конференции. На счету «озёрников» 25 побед при 30 поражениях.
Леброн потренировался с сыновьями в зале «Лейкерс»:
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