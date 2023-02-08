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Леброн Джеймс обнял рэпера Bad Bunny после того, как установил исторический рекорд. Видео

Леброн Джеймс обнял рэпера Bad Bunny после того, как установил исторический рекорд. Видео
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс обнялся с пуэрто-риканским рэпером Бенито Антонио Мартинесом Окасио, известным как Bad Bunny, после своего исторического достижения в НБА. В матче с «Оклахома-Сити Тандер» Джеймс довёл свою результативность до 38 390 очков, став лучшим бомбардиром лиги.

Посмотреть видеозапись можно на канале ESPN Deportes в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Сам матч между «Лейкерс» и «Тандер» завершился победой «Оклахома-Сити» со счётом 133:130. Ранее рекорд по числу очков в НБА принадлежал легендарному игроку Кариму Абдул-Джаббару. В его активе 38 387 очков.

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