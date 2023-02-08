Владимир Гомельский: Леброна Джеймса можно назвать легендой НБА, но величайшим — нет

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский прокомментировал рекорд по набранным очкам в НБА, который установил звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. Ранее этот рекорд принадлежал легендарному Кариму Абдул-Джаббару, на счету которого 38 387 очков. У Леброна после матча с «Оклахома-Сити Тандер» их стало 38 390.



«Леброна Джеймса можно назвать легендой НБА, но величайшим — нет. Статистика знает всё. Помимо рекорда абсолютной результативности, есть рекорды, до которых Леброн не дотянется никогда: количество матчей, чтобы установить рекорд, средняя результативность за матч. До результативности Джордана и Чемберлена он сильно не дотянул.



С моей точки зрения, Леброн великий игрок последних 12 лет: как раз с тех пор, как перестал выступать Коби. В этот промежуток Леброн лучший. Однако он не абсолютно лучший в истории НБА.



То, что он за 20 лет набрал 38 тысяч очков, — это достижение. Он молодец», — сказал Гомельский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом: