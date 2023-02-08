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В Турции под завалами дома пытаются найти баскетболистку

В Турции под завалами дома пытаются найти баскетболистку
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Баскетболистка Нилай Айдоган, предположительно, находится под завалами в городе Малатье, располагающемся на востоке Турции. Город пострадал от мощного землетрясения, которое недавно произошло в Турции и Сирии. Об этом информирует пресс-служба клуба, за который выступает Айдоган.

Сообщается, что девушка отправилась в Малатье, чтобы навестить свою бабушку. Дом, в котором проживает пожилая женщина, оказался разрушен. В настоящий момент там продолжаются спасательные работы. Пока какой-либо информации об Айдоган или её родственниках нет.

Согласно последним данным, число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 6957. Свыше 38,2 тыс. человек пострадали.

Ранее на землетрясение в Турции отреагировал главный тренер «Фенербахче» Димитрис Итудис.

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