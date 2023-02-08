Энес Кантер в грубой форме высказался о Леброне, ставшем лучшим бомбардиром НБА

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Энес Кантер Фридом разместил новый пост у себя в социальных сетях, где резко высказался в адрес форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, установившего рекорд лиги по числу набранных за карьеру очков. Теперь в активе Джеймса 38 390 очков. Ранее рекорд принадлежал Кариму Абдул-Джаббару (38 387).
«38 388 очков. Ноль морали, ноль ценностей, ноль принципов, ноль эмпатии, преклонение перед Китаем – плюс один. Поздравляю, Леброн», — написал Кантер.
Ранее Леброн уже сталкивался с критикой из-за отсутствия осуждающих китайские власти комментариев. Некоторые считают, что в КНР происходит ущемление прав определённых групп граждан. Леброн не хочет говорить на эту тему.
Леброн танцует на яхте во время тренировки:
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