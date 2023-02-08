Критиковавший Леброна Скип Бэйлесс отреагировал на его рекорд по очкам в НБА

Известный баскетбольный эксперт и обозреватель Скип Бэйлесс разместил новый пост у себя в социальных сетях, прокомментировав историческое достижение звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Сегодня, 8 февраля, Леброн установил рекорд НБА по числу набранных за карьеру очков. Теперь на его счету 38 390 очков. Ранее рекорд принадлежал Кариму Абдул-Джаббару (38 387).
«Мои поздравления, Леброн», – написал Бэйлесс.
Напомним, ранее Скип не раз выступал с критикой в адрес Леброна. Помимо прочего, в нынешнем сезоне эксперт несколько раз обращал внимание общественности на низкий процент реализации трёхочковых бросков Джеймсом. «Мне смешно от этого идолопоклонства Леброну, который близок к рекорду Карима», — также говорил ранее Бэйлесс.
Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом:
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