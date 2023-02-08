Главный тренер «Минска» прокомментировал 24-е поражение команды в 25 матчах Лиги ВТБ

Главный тренер «Минска» Ростислав Вергун прокомментировал поражение своих подопечных в матче с «Пармой-Пари» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
«Мне кажется, что исход поединка решили два рывка в исполнении хозяев. Если после первого мы смогли вернуться в игру, то в третьей четверти соперник создал солидный задел, после которого уже было сложно что-то сделать. Сегодня однозначно не хватило эффективной игры от Зака Смита. Мы не можем позволить себе, чтобы кто-то из лидеров выпадал так сильно. Есть пространство для развития, хочется верить, что ребята будут продолжать анализировать свою игру, делать работу над ошибками», — приводит слова Ростислава Вергуна официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Это поражение стало 24-м для белорусской команды в сезоне.
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