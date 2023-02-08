Майкл Джордан отреагировал на рекорд Леброна Джеймса

Легендарный баскетболист Майкл Джордан поздравил звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса с рекордом Национальной баскетбольной ассоциации по количеству очков за карьеру. Леброн стал лучшим бомбардиром лиги в матче регулярного чемпионата НБА с «Оклахома-Сити Тандер» (130:133), где он набрал 38 очков. После этого матча его результативность в НБА составляет 38 390 очков.
«Хочу поздравить Леброна с этим невероятным достижением. Это свидетельство его усердного труда, выносливости и отличного мастерства», — приводит слова Майкла Джордана TMZ Sports.
Ранее рекорд НБА по числу очков за карьеру принадлежал легендарному Кариму Абдул-Джаббару. В его активе 38 387 очков.
Напомним, сам матч между «Лейкерс» и «Тандер» завершился победой «Оклахома-Сити» со счётом 133:130. В настоящий момент «Лейкерс» занимают 13-е место в турнирной таблице НБА Западной конференции. На счету «озёрников» 25 побед при 30 поражениях.
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