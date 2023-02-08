Анзулович прокомментировал поражение «Енисея» в матче с «Автодором»

Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович прокомментировал поражение своих подопечных в матче Единой лиги ВТБ с «Автодором» (82:86).
«Поздравляю соперника с победой. Перед матчем мы понимали, с каким соперником мы будем играть и что нужно сделать, чтобы обыграть команду с таким высоким индивидуальным классом игроков в нападении. Но, к сожалению, они оказались умнее на площадке, и мы не выполнили то, о чем договаривались. Я говорю о коллективной усердной работе команды в обороне. Это главный способ справиться с игроками такого класса. Если сравнивать первые две четверти и вторые две, то это полная противоположность старания и желания работать и трудиться на площадке. Мы подошли ко второй половине с другим менталитетом, но в решающие моменты игры допускали ошибки. Перед игрой мы проговаривали, какие комбинации будут играть и как поведу в решающие моменты себя игроки «Автодора», так оно и случилось. Но мы не продемонстрировали нужные действия, о которых договаривались перед игрой», — приводит слова Анзуловича официальный сайт Единой лиги ВТБ.
- 8 февраля 2023
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