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«Олимпиакос» разгромил «Альбу» в матче Евролиги

«Олимпиакос» разгромил «Альбу» в матче Евролиги
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Греческий «Олимпиакос» одержал победу в матче 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги с немецкой «Альбой». Встреча прошла в Берлине (Германия) на стадионе «Мерседес-Бенц Арена» и завершилась победой гостей паркета со счётом 93:60.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Александар Везенков, оформивший дабл-дабл из 28 очков и 13 подборов. Дабл-дабл из 15 очков и 10 передач на счету Томаса Уолкапа.

В составе «Альбы» 16 очков набрал Луис Олинде. Девять очков на счету Люка Сикмы.

В следующем туре «Олимпиакос» сыграет на выезде с «Валенсией». Встреча состоится 24 февраля и начнётся в 22:30 мск. «Альба» в 25-м туре регулярного чемпионата встретится с «Црвеной Звездой». Матч пройдёт в Сербии 23 февраля, начало запланировано на 22:00 мск.

Евролига. Регулярный чемпионат. 24-й тур
08 февраля 2023, среда. 22:00 МСК
Альба
Берлин, Германия
Окончен
60 : 93
Олимпиакос
Пирей, Греция
Альба: Олинде - 16, Сикма - 9, Ветцель - 6, Ламмерс - 6, Смит - 6, Тиман - 5, Блатт - 4, Шнайдер - 4, Делов - 2, Кумадже - 2, Зусман, Прочида
Олимпиакос: Везенков - 28, Уолкап - 15, Папаниколау - 11, Фалль - 9, Боломбой - 7, Канаан - 6, Маккиссик - 5, Блэк - 4, Ларенцакис - 4, Лунцис - 2, Цамис - 2, Абоси
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