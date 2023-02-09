«Олимпиакос» разгромил «Альбу» в матче Евролиги

Греческий «Олимпиакос» одержал победу в матче 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги с немецкой «Альбой». Встреча прошла в Берлине (Германия) на стадионе «Мерседес-Бенц Арена» и завершилась победой гостей паркета со счётом 93:60.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Александар Везенков, оформивший дабл-дабл из 28 очков и 13 подборов. Дабл-дабл из 15 очков и 10 передач на счету Томаса Уолкапа.
В составе «Альбы» 16 очков набрал Луис Олинде. Девять очков на счету Люка Сикмы.
В следующем туре «Олимпиакос» сыграет на выезде с «Валенсией». Встреча состоится 24 февраля и начнётся в 22:30 мск. «Альба» в 25-м туре регулярного чемпионата встретится с «Црвеной Звездой». Матч пройдёт в Сербии 23 февраля, начало запланировано на 22:00 мск.
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