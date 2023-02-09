«Лейкерс» обменяли Уэстбрука на Рассела, Бизли и Вандербилта

«Лос-Анджелес Лейкерс» провели трёхстороннюю сделку с «Миннесотой Тимбервулвз» и «Ютой Джаз», в результате которой выменяли защитников Д`Анжело Расселла, Малика Бизли и форварда Джарреда Вандербилта, как сообщает инсайдер ESPN Адриан Воджнаровски.

«Тимбервулвз» получат защитников Майка Конли и Никила Александер-Уолкера, а также драфт-пики второго раунда. «Джаз» получат защитника Расселла Вестбрука, форварда Хуана Тоскано-Андерсона, центрового Дэмиана Джонса и драфт-пик первого раунда 2027 года.

Таким образом, «Юта» получит истекающий этим летом контракт Уэстбрука, который скорее всего будет выкуплен. «Чикаго Буллз» называются одними из главных претендентов на подписание игрока.

Расселл Уэстбрук в этом сезоне в среднем набирает 15,9 очков, 7,5 ассистов и 6,2 подбора за игру.