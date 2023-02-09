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Дабл-дабл Джарретта Аллена помог «Кливленду» одолеть «Детройт»

Дабл-дабл Джарретта Аллена помог «Кливленду» одолеть «Детройт»
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В Кливленде (США) на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Кливленд Кавальерс» принимала «Детройт Пистонс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 113:85.

Самым результативным игроком у «Кливленда» стал американский центровой Джарретт Аллен, заработавший дабл-дабл: 20 очков, 14 подборов и всего одна передача. Также стоит отметить 3-го номера американца Кариса ЛеВерта, который набрал 15 очков, пять подборов и отдал пять передач. Самым результативным у гостей стал хорватский форвард Боян Богданович. На его счету 15 очков, три подбора и столько же передач. Также стоит отметить 0-го номера американского центрового Джейлен Дюрена, который набрал 14 очков, девять подборов и всего две передачи.

НБА - регулярный чемпионат
09 февраля 2023, четверг. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
113 : 85
Детройт Пистонс
Детройт
Кливленд Кавальерс: Аллен - 20, Мобли - 19, ЛеВерт - 15, Нето - 14, Уэйд - 10, Стивенс - 9, Рубио - 8, Окоро - 7, Осман - 6, Лопес - 5, Гарлэнд, Дьяките, Лав, Митчелл, Мобли, Уиндлер
Детройт Пистонс: Богданович - 15, Дюрен - 14, Айви - 10, Стюарт - 9, Хейз - 9, Диалло - 8, Бей - 7, Ливерс - 6, Бёркс - 4, Джозеф - 3, Багли III, Бейхайм, Каннингем, Макгрудер, Нокс, Ноэль, Роден
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