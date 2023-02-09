Дабл-дабл Джарретта Аллена помог «Кливленду» одолеть «Детройт»

В Кливленде (США) на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Кливленд Кавальерс» принимала «Детройт Пистонс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 113:85.
Самым результативным игроком у «Кливленда» стал американский центровой Джарретт Аллен, заработавший дабл-дабл: 20 очков, 14 подборов и всего одна передача. Также стоит отметить 3-го номера американца Кариса ЛеВерта, который набрал 15 очков, пять подборов и отдал пять передач. Самым результативным у гостей стал хорватский форвард Боян Богданович. На его счету 15 очков, три подбора и столько же передач. Также стоит отметить 0-го номера американского центрового Джейлен Дюрена, который набрал 14 очков, девять подборов и всего две передачи.
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