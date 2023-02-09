Джейлен Браун, скорее всего, пропустит Матч всех звёзд НБА из-за травмы лица
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Форвард «Бостон Селтикс» Джейлен Браун получил травму челюстно-лицевой области от случайного удара его партнёра по команде форварда Джейсона Тейтума.
Инцидент произошёл во время сегодняшнего матча «Бостон Селтикс» — «Филадельфия Сиксерс», закончившегося со счётом 106:99 в пользу хозяев. Джейлен успел провести на поле 17 минут и набрать четыре очка.
Джейлен Браун уже участвовал в Матче всех звёзд НБА в 2021 году. В нынешнем сезоне Браун набирает в среднем 27 очков, делает 5,2 подбора и 2,2 передачи.
Очередной Матч всех звёзд НБА пройдёт в городе Солт-Лейк-Сити 19 февраля 2023 года на домашнем стадионе местной команды «Юта Джаз» «Вивинт Смарт Хоум Арена». В матче встретятся команда Леброна Джеймса и команда Янниса Адетокунбо.
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