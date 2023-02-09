Трипл-дабл Дэмьена Лилларда принёс «Портленду» победу над «Голден Стэйт»

В Портленде (США) на стадионе «Мода-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 125:122.



Самым результативным игроком у «Портленда» стал американский разыгрывающий Дэмьен Лиллард, оформивший трипл-дабл: 33 очка, 10 подборов и 11 передач. Также стоит отметить американского форварда Джереми Гранта, который набрал 22 очка, сделал четыре подбора и одну передачу. Лучшим по результативности у гостей стал американский защитник Джордан Пул. На его счету 38 очков, один подбор и семь передач. Также отметим американского защитника Клэя Томпсона, который набрал 31 очко, сделал три подбора и шесть передач.