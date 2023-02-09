Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Трипл-дабл Дэмьена Лилларда принёс «Портленду» победу над «Голден Стэйт»

Трипл-дабл Дэмьена Лилларда принёс «Портленду» победу над «Голден Стэйт»
Комментарии

В Портленде (США) на стадионе «Мода-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 125:122.

Самым результативным игроком у «Портленда» стал американский разыгрывающий Дэмьен Лиллард, оформивший трипл-дабл: 33 очка, 10 подборов и 11 передач. Также стоит отметить американского форварда Джереми Гранта, который набрал 22 очка, сделал четыре подбора и одну передачу. Лучшим по результативности у гостей стал американский защитник Джордан Пул. На его счету 38 очков, один подбор и семь передач. Также отметим американского защитника Клэя Томпсона, который набрал 31 очко, сделал три подбора и шесть передач.

НБА - регулярный чемпионат
09 февраля 2023, четверг. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
125 : 122
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 33, Грант - 22, Шарп - 13, Саймонс - 11, Ойбанкс - 10, Уокер - 10, Литтл - 9, Пэйтон II - 9, Уотфорд - 8, Баджи, Батлер, Браун, Джонсон, Нуркич, Уинслоу, Харт
Голден Стэйт Уорриорз: Пул - 38, Томпсон - 31, Дивинченцо - 18, Уиггинс - 18, Луни - 5, Грин - 4, Джером - 4, Грин - 2, Куминга - 2, Болдуин Мл., Игуодала, Карри, Лэмб, Муди, Роллинз, Уайзмен
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023