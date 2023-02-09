Результаты всех матчей НБА 9 февраля, турнирная таблица

9 февраля состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно девять матчей.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.



«Вашингтон Уизардс» – «Шарлотт Хорнетс» – 118:104

«Кливленд Кавальерс» – «Детройт Пистонс» – 113:85

«Майами Хит» – «Индиана Пэйсерс» – 116:111

«Торонто Рэпторс» – «Сан-Антонио Спёрс» – 112:98

«Бостон Селтикс» – «Филадельфия Сиксерс» – 106:99

«Хьюстон Рокетс» – «Сакраменто Кингз» – 128:130

«Юта Джаз» – «Миннесота Тимбервулвз» – 118:143

«Лос-Анджелес Клипперс» – «Даллас Маверикс» – 104:110

«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 125:122



Напомним, что прошлой ночью Леброн побил рекорд американского центрового Карима Абдула-Джаббара по общему количеству очков в регулярных сезонах. Этот рекорд держался с 1984 года. Карим лично присутствовал на игре.