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Результаты всех матчей НБА 9 февраля, турнирная таблица

Результаты всех матчей НБА 9 февраля, турнирная таблица
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9 февраля состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно девять матчей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Вашингтон Уизардс» – «Шарлотт Хорнетс» – 118:104
«Кливленд Кавальерс» – «Детройт Пистонс» – 113:85
«Майами Хит» – «Индиана Пэйсерс» – 116:111
«Торонто Рэпторс» – «Сан-Антонио Спёрс» – 112:98
«Бостон Селтикс» – «Филадельфия Сиксерс» – 106:99
«Хьюстон Рокетс» – «Сакраменто Кингз» – 128:130
«Юта Джаз» – «Миннесота Тимбервулвз» – 118:143
«Лос-Анджелес Клипперс» – «Даллас Маверикс» – 104:110
«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 125:122

Напомним, что прошлой ночью Леброн побил рекорд американского центрового Карима Абдула-Джаббара по общему количеству очков в регулярных сезонах. Этот рекорд держался с 1984 года. Карим лично присутствовал на игре.

Турнирная таблица НБА
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