Маркиф Моррис: надеялся, что меня обменяют вместе с Кайри Ирвингом
Форвард «Даллас Маверикс» Маркиф Моррис признался, что очень рад обмену в новую команду вместе со звёздным разыгрывающим Кайри Ирвингом.
Оба игрока выступали за «Бруклин Нетс», но этой зимой перешли в «Даллас» в рамках обмена.
«Честно говоря, я надеялся, что меня обменяют в «Даллас» вместе с Кайри Ирвингом. Просто мне хотелось попасть в команду, в которой у меня будет возможность регулярно играть. Вокруг столько всего происходит, но мне просто хочется играть в баскетбол», — проводит слова Морриса Dallas News.
Маркиф Моррис в нынешнем сезоне принял участие в 27 матчах регулярного чемпионата, в которых проводил в среднем 10,6 минуты на площадке. Форвард набирал 3,6 очка, совершал 2,2 подбора и отдавал 0,9 результативной передачи.
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