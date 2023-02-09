Лука Дончич высказался о переходе Ирвинга в «Даллас»

Лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич прокомментировал переход в команду звёздного разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга, состоявшийся несколько дней назад.



«Ожидания теперь стали ещё выше, и мы должны сделать так, чтобы всё сработало. Думаю, у нас получится это сделать», — приводит слова Дончича Clutch Points.



Кайри Ирвинг перешёл в «Даллас» в рамках крупного обмена. «Нетс», отпустив Ирвинга и Маркифа Морриса, получили разыгрывающего Спенсера Динвидди, форварда Дориана Финни-Смита, незащищённый пик первого раунда драфта-2029, а также два пика второго раунда.



Кайри Ирвинг уже успел дебютировать за новую команду в матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелес Клипперс». «Маверикс» одержали победу со счётом 110:104, а сам Ирвинг набрал 24 очка и отметился пятью результативными передачами.

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