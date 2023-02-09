Источник: отношения Уэстбрука с «Лейкерс» окончательно испортились незадолго до дедлайна

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук переходит в «Юту Джаз» в рамках крупного обмена.



Как сообщает The Athletic, отношения баскетболиста с клубом в последние дни окончательно испортились. В частности, это связано с тем, что «Лейкерс» и их лидер Леброн Джеймс открыто говорили, что хотели бы обмена Кайри Ирвинга на Уэстбрука, но сделка не состоялась. Ирвинг в итоге перешёл в «Даллас», что разочаровало Леброна. Кроме того, Уэстбрук конфликтовал с главным тренером «Лейкерс» Дарвином Хэмом, а в перерыве матча с «Оклахомой» вступил в перепалку с ним.



В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НБА Расселл Уэстбрук принял участие в 52 матчах «Лейкерс», в которых в среднем за игру набирал 15,9 очка, совершал 6,2 подбора и отдавал 7,5 результативной передачи. Стоит отметить, что в начале сезона Уэстбрук был переведён во вторую пятёрку.

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