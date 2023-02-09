Кайри Ирвинг: я рад, что Дюрант ушёл из «Бруклина»

Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг прокомментировал уход своего экс-одноклубника Кевина Дюранта в «Финикс Санз» в рамках обмена.
«Я молюсь за его счастье и благополучие. В течение сезона мы говорили о нашем будущем, была неопределённость, но для обоих важно видеть друг друга там, где мы можем добиться успеха. Вместе мы или нет, я чувствовал, что он не злится на мои решения, а я так же отношусь к нему. Мы пытаемся понять друг друга, развиваться как братья.
Мне нравится борьба, и теперь, когда мы в разных командах, я приветствую это. Возможно, в матчах с «Финиксом» буду проводить на площадке чуть больше времени. Жду нашей встречи и рад, что Кевин ушёл оттуда.
В «Бруклине» за кулисами происходили разные вещи, я старался абстрагироваться. Возникали неблагоприятные обстоятельства, которые я не мог контролировать. Ситуация с вакциной, пропуск матчей, моё отстранение. Нам надо двигаться дальше. Рад, что могу оглянуться назад на этот этап, подумать о многих вещах и полученном опыте», — приводит слова Ирвинга BasketNews.
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