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«Я не признавал это, но ты действительно король». Пол Пирс обратился к Леброну

«Я не признавал это, но ты действительно король». Пол Пирс обратился к Леброну
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации – 2007/2008, известный в прошлом игрок Пол Пирс оценил достижение звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, который побил рекорд легендарного Карима Абдул-Джаббара по количеству набранных очков за карьеру.

У Леброна после матча с «Оклахома-Сити Тандер» стало 38 390 очков в НБА, у Карима Абдул-Джаббара 38 387 очков.

«Для меня было честью выступать против величайшего баскетболиста всех времён. Я никогда не признавал тебя королём, но ты действительно король. Ни один баскетболист, приходя в НБА, не сталкивался с таким же давлением, но ты превзошёл все ожидания. Да здравствует король!» — написал Пирс на своей странице в социальной сети.

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