Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс рассказал, сколько лет ещё сможет играть

Леброн Джеймс рассказал, сколько лет ещё сможет играть
Комментарии

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мыслями о времени, в течение которого сможет продолжать играть на высоком уровне.

«Я знаю, что могу играть ещё пару лет. Судя по тому, как я себя чувствую, по тому, как моё тело реагирует на нагрузку в течение сезона, я в состоянии играть ещё пару лет. Всё дело в ментальной составляющей. Если настрой никуда не пропадёт, если я буду всё ещё мотивирован, тогда уверен, что буду готов побороться за чемпионство», — сказал Леброн в интервью после матча с «Оклахома-Сити Тандер».

Напомним, в матче с «Тандер» Джеймс побил рекорд по набранным в НБА очкам, который принадлежал легендарному Кариму Абдул-Джаббару. На счету Джаббара 38 387 очков. У Леброна после матча с «Тандер» их стало 38 390.

Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом:

«Он знает, кто настоящий GOAT». Почему не все в мире рады рекорду Леброна по очкам «Он знает, кто настоящий GOAT». Почему не все в мире рады рекорду Леброна по очкам
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023