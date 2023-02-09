Леброн Джеймс рассказал, сколько лет ещё сможет играть

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мыслями о времени, в течение которого сможет продолжать играть на высоком уровне.



«Я знаю, что могу играть ещё пару лет. Судя по тому, как я себя чувствую, по тому, как моё тело реагирует на нагрузку в течение сезона, я в состоянии играть ещё пару лет. Всё дело в ментальной составляющей. Если настрой никуда не пропадёт, если я буду всё ещё мотивирован, тогда уверен, что буду готов побороться за чемпионство», — сказал Леброн в интервью после матча с «Оклахома-Сити Тандер».



Напомним, в матче с «Тандер» Джеймс побил рекорд по набранным в НБА очкам, который принадлежал легендарному Кариму Абдул-Джаббару. На счету Джаббара 38 387 очков. У Леброна после матча с «Тандер» их стало 38 390.

Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом: