«Зенит» обыграл «Уралмаш» и вышел в «Финал четырёх» Кубка России

Состоялся ответный матч 1/4 финала Кубка России по баскетболу, в рамках которого встречались «Зенит» из Санкт-Петербурга и екатеринбургский «Уралмаш». Матч завершился победой хозяев площадки со счётом 89:82 (25:23, 25:23, 9:17, 30:19). Первая встреча закончилась со счётом 73:64 также в пользу «Зенита». Таким образом, в «Финал четырёх» турнира проходит санкт-петербургский клуб.



Самым результативным игроком в составе победителей стал Томас Эртель, набравший 24 очка. У «Уралмаша» лучшую результативность продемонстрировал Александр Захаров (22 очка).



В других встречах четвертьфинала сыграют следующие пары: «Пари Нижний Новгород» — УНИКС, МБА — «Темп-СУМЗ-УГМК» и «Химки» — «Руна».