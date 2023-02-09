Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Зенит» обыграл «Уралмаш» и вышел в «Финал четырёх» Кубка России

«Зенит» обыграл «Уралмаш» и вышел в «Финал четырёх» Кубка России
Комментарии

Состоялся ответный матч 1/4 финала Кубка России по баскетболу, в рамках которого встречались «Зенит» из Санкт-Петербурга и екатеринбургский «Уралмаш». Матч завершился победой хозяев площадки со счётом 89:82 (25:23, 25:23, 9:17, 30:19). Первая встреча закончилась со счётом 73:64 также в пользу «Зенита». Таким образом, в «Финал четырёх» турнира проходит санкт-петербургский клуб.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Томас Эртель, набравший 24 очка. У «Уралмаша» лучшую результативность продемонстрировал Александр Захаров (22 очка).

В других встречах четвертьфинала сыграют следующие пары: «Пари Нижний Новгород» — УНИКС, МБА — «Темп-СУМЗ-УГМК» и «Химки» — «Руна».

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023