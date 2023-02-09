«Портленд», «Шарлотт» и «Филадельфия» провели трёхсторонний обмен
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«Портленд Трэйл Блэйзерс» в результате трёхстороннего обмена с участием «Шарлотт Хорнетс» заполучил атакующего защитника «Филадельфии Сиксерс» Матисса Тибулла. Об этом у себя в социальных сетях рассказал авторитетный инсайдер Эдриан Войнаровски.
«Шарлотт» получит несколько драфт-пиков второго раунда, а также украинца Святослава Михайлюка, которого «Портленд» выменял у «Нью-Йорка». Форвард Джейден Макдэниелс перейдет из «Хорнетс» в «Сиксерс».
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Ранее сообщалось, что обмен провели «Милуоки Бакс» и «Бруклин Нетс». Состав «Милуоки» пополнил 32-летний тяжёлый форвард Джей Краудер, а «Бруклин» получит пять драфт-пиков второго раунда.
Новость по теме«Милуоки» и «Бруклин» провели обмен
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