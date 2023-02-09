Леброн Джеймс высказался о том, что стал лучшим бомбардиром НБА

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался по поводу своего рекорда по очкам в НБА.
«У меня до сих пор нет слов! Это похоже на мечту! Просто не могу в это поверить, это так сюрреалистично! Хочу сказать спасибо моей прекрасной семье! Особенно моей жене, детям и маме. Без ваших жертв я бы не смог отправиться в то путешествие, которое у меня было в последние 20 с лишним лет. Всё это время я играю в баскетбол, который так люблю! Безумие!» — написал Леброн на своей странице в социальной сети.
Фото: Из личного архива Леброна Джеймса
Напомним, рекорд по очкам в НБА Леброн побил в матче с «Оклахома-Сити Тандер» Ранее он принадлежал легендарному Кариму Абдул-Джаббару. На счету Джаббара 38 387 очков. У Леброна после матча с «Тандер» их стало 38 390.
Леброн потренировался с сыновьями в зале «Лейкерс»:
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