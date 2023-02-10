Паскуаль высказался о проблемах «Зенита» после выхода в «Финал четырёх» Кубка России

Главный тренер санкт-петербургского баскетбольного клуба «Зенит» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу во втором матче 1/4 финала Кубка России с екатеринбургским «Уралмашем» (89:82). По словам Паскуаля, «Зенит» в этом матче испытывал большие трудности в физическом плане. Первую встречу «Зенит» также выиграл.



«Я бы хотел поздравить «Уралмаш», который отлично отыграл эти два матча и показал, почему он располагается на первом месте в Суперлиге. Для нас матчи были сложными. Сегодня у нас были огромные проблемы в физическом плане, потому что, например, Дмитрий Кулагин не тренировался и играл с болью в голеностопе. У Эртеля тоже были некоторые проблемы, и он не мог тренироваться, Зубков и Томпкинс не полностью здоровы. Добавим сюда травму Сергея Карасёва, который был очень важен для нашей игры. Но команда сделала усилие над собой и смогла найти способы победить», — приводит слова Паскуаля пресс-служба «Зенита».