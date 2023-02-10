Гэри Пэйтон вернулся в «Голден Стэйт»

«Портленд Трэйл Блэйзерс» обменяет 30-летнего защитника Гэри Пэйтона в «Голден Стэйт Уорриорз», сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски.
Взамен «Блэйзерс» получат форварда Кевина Нокса, а также пять драфт-пиков второго раунда.
В нынешнем сезоне Гэри Пэйтон провёл 15 матчей в составе «Портленд Трэйл Блэйзерс», в среднем набирая 4,1 очка и совершая 2,6 подбора.
Кевин Нокс в нынешнем сезоне принял участие в 42 встречах в составе «Детройта», набирая в среднем 5,6 очка и совершая 2,6 подбора за 14 минут игрового времени.
«Портленд Трэйл Блэйзерс» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 27 побед и потерпев 28 поражений. «Уорриорз» занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции с 28 победами и 27 поражениями.
Ранее Пэйтон уже выступал в составе «Голден Стэйт».
- 10 февраля 2023
-
00:57
-
00:49
-
00:32
-
00:27
-
00:26
- 9 февраля 2023
-
23:51
-
23:33
-
22:53
-
22:49
-
22:21
-
22:03
-
21:14
-
21:00
-
20:54
-
20:39
-
20:25
-
19:43
-
18:57
-
18:05
-
16:55
-
15:55
-
15:16
-
14:24
-
13:53
-
13:24
-
12:40
-
12:37
-
12:11
-
11:47
-
11:10
-
10:34
-
10:23
-
10:00
-
09:24
-
09:00