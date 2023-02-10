Гэри Пэйтон вернулся в «Голден Стэйт»

«Портленд Трэйл Блэйзерс» обменяет 30-летнего защитника Гэри Пэйтона в «Голден Стэйт Уорриорз», сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски.



Взамен «Блэйзерс» получат форварда Кевина Нокса, а также пять драфт-пиков второго раунда.



В нынешнем сезоне Гэри Пэйтон провёл 15 матчей в составе «Портленд Трэйл Блэйзерс», в среднем набирая 4,1 очка и совершая 2,6 подбора.



Кевин Нокс в нынешнем сезоне принял участие в 42 встречах в составе «Детройта», набирая в среднем 5,6 очка и совершая 2,6 подбора за 14 минут игрового времени.



«Портленд Трэйл Блэйзерс» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 27 побед и потерпев 28 поражений. «Уорриорз» занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции с 28 победами и 27 поражениями.



Ранее Пэйтон уже выступал в составе «Голден Стэйт».