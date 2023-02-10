Дабл-даблы Гордона и Йокича не помогли «Денверу» одолеть «Орландо»

В Орландо (США) на стадионе «Эмвей-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Орландо Мэджик» принимал «Денвер Наггетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 115:104.



Самым полезным игроком у «Денвера» стал американский форвард Аарон Гордон, заработавший дабл-дабл: 37 очков, 14 подборов и три передачи. Также стоит отметить сербского центрового Николу Йокича, который тоже заработал дабл-дабл: 29 очков, 12 подборов и отдал шесть передач. Самым результативным у хозяев стал американский центровой Уэнделл Картер. На его счету 19 очков, шесть подборов и две передачи. Также отметим форварда из Судана Бола Бола, который набрал 17 очков, три подбора, но не отдал ни одной передачи.