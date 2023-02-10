Дабл-даблы Гордона и Йокича не помогли «Денверу» одолеть «Орландо»
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В Орландо (США) на стадионе «Эмвей-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Орландо Мэджик» принимал «Денвер Наггетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 115:104.
Самым полезным игроком у «Денвера» стал американский форвард Аарон Гордон, заработавший дабл-дабл: 37 очков, 14 подборов и три передачи. Также стоит отметить сербского центрового Николу Йокича, который тоже заработал дабл-дабл: 29 очков, 12 подборов и отдал шесть передач. Самым результативным у хозяев стал американский центровой Уэнделл Картер. На его счету 19 очков, шесть подборов и две передачи. Также отметим форварда из Судана Бола Бола, который набрал 17 очков, три подбора, но не отдал ни одной передачи.
НБА - регулярный чемпионат
10 февраля 2023, пятница. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
115 : 104
Денвер Наггетс
Денвер
Орландо Мэджик: Картер - 19, Бол - 17, Энтони - 17, Вагнер - 12, Банкеро - 11, Саггс - 11, Вагнер - 10, Фульц - 8, Хьюстан - 7, Айзек - 3, Бамба, Океке, Росс, Скофилд, Харрис, Харрис, Хэмптон
Денвер Наггетс: Гордон - 37, Йокич - 29, Портер - 12, Колдуэлл-Поуп - 9, Браун - 7, Грин - 7, Чанчар - 3, Браун, Гиллеспи, Джордан, Маррей, Ннаджи, Рид, Смит, Уайт, Уотсон, Хиланд
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