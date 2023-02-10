«Атланта» обыграла «Финикс», у Трея Янга дабл-дабл

В Атланте (США) на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Атланта Хоукс» принимала «Финикс Санз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 116:107.



Самым результативным игроком у «Атланты» стал американский разыгрывающий Трей Янг, заработавший дабл-дабл: 36 очков, семь подборов и 12 передач. Также стоит отметить американского защитника Деджонте Мюррея, который заработал 19 очков, восемь подборов и пять передач. Самым результативным у гостей стал 2-й номер ниггериский защитник Джош Окоги. На его счету 25 очков, четыре подбора и три передачи. Также отметим центрового с Багамских Островов Деандре Эйтона, который набрал 23 очка, два подбора и столько же передач.