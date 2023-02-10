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«Атланта» обыграла «Финикс», у Трея Янга дабл-дабл

«Атланта» обыграла «Финикс», у Трея Янга дабл-дабл
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В Атланте (США) на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Атланта Хоукс» принимала «Финикс Санз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 116:107.

Самым результативным игроком у «Атланты» стал американский разыгрывающий Трей Янг, заработавший дабл-дабл: 36 очков, семь подборов и 12 передач. Также стоит отметить американского защитника Деджонте Мюррея, который заработал 19 очков, восемь подборов и пять передач. Самым результативным у гостей стал 2-й номер ниггериский защитник Джош Окоги. На его счету 25 очков, четыре подбора и три передачи. Также отметим центрового с Багамских Островов Деандре Эйтона, который набрал 23 очка, два подбора и столько же передач.

НБА - регулярный чемпионат
10 февраля 2023, пятница. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
116 : 107
Финикс Санз
Финикс
Атланта Хоукс: Янг - 36, Мюррей - 19, Коллинс - 16, Оконгву - 11, Хантер - 9, Капела - 7, Богданович - 6, Гриффин - 6, Джонсон - 6, Камински, Крейчи, Мартин, Уильямс, Форрест, Холидей, Холидэй
Финикс Санз: Окоги - 25, Эйтон - 23, Уэйнрайт - 17, Пол - 15, Ли - 10, Ли - 9, Ландейл - 4, Бийомбо - 2, Крэйг - 2, Букер, Дюрант, Пэйн, Уоррен, Шамет, Шарич
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