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«В тот момент я полюбил баскетбол». Леброн рассказал о переломном моменте из детства

«В тот момент я полюбил баскетбол». Леброн рассказал о переломном моменте из детства
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс перед матчем регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Милуоки Бакс» (106:115) поделился переломным моментом из детства, где непосредственное участие приняла мама баскетболиста. Перед встречей на «Крипто.ком Арена» прошла специальная церемония, посвящённая рекорду спортсмена по количеству набранных очков в истории НБА.

«Когда мне исполнилось три года, мама подарила мне баскетбольное кольцо Little Tikes. И в тот момент я полюбил баскетбол. Обычное кольцо за 20 долларов сделало меня тем, кем я являюсь прямо сейчас. Спасибо тебе, мама!» – приводит слова Джеймса NBA on TNT.

В нынешнем сезоне 38-летний форвард принял участие в 44 матчах, набирая в среднем 30,2 очка, 8,5 подбора и семь передач при реализации бросков 50,8%, где 31,5% – трёхочковые. Отметим, что Джеймс пропустил игру с «Милуоки» из-за травмы голеностопа.

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