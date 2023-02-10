Леброн Джеймс назвал игроков, на которых равнялся в юности

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс перед матчем регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Милуоки Бакс» (106:115) рассказал о баскетболистах, на которых он равнялся, будучи юным игроком. Перед встречей на «Крипто.ком Арена» прошла специальная церемония, посвящённая рекорду спортсмена.
«Я мечтал делать передачи не глядя, как Мэджик Джонсон. Совершать броски с отклонением, как Майкл Джордан. Делать кроссоверы, как Аллейн Айверсон. Участвовать в конкурсе по броскам сверху с причёской афро, как Коби Брайант», – заявил Джеймс во время своего выступления.
В нынешнем сезоне 38-летний форвард принял участие в 44 матчах, набирая в среднем 30,2 очка, 8,5 подбора и семь передач при реализации бросков 50,8%, где 31,5% – трёхочковые. Отметим, что Джеймс пропустил игру с «Милуоки» из-за травмы голеностопа.
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