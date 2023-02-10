Энтони Дэвис объяснил своё поведение после исторического броска Леброна Джеймса

Звёздный бигмен «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис прокомментировал сдержанную реакцию после исторического броска форварда Леброна Джеймса в матче с «Оклахома-Сити Тандер» (130:133), который состоялся в среду, 8 февраля.
«Вы же прекрасно знаете, какие у меня отношения с Леброном. Я был разочарован и зол ходом игры, так как проигрывали, а сейчас каждый матч важен для нас. Это не имеет никакого отношения к Леброну, он прекрасно знает это», – заявил Дэвис в послематчевом интервью.
В нынешнем сезоне 29-летний баскетболист принял участие в 32 матчах, набирая в среднем 26,6 очка, 12 подборов и 2,5 передачи при реализации бросков 57%, где 27,1% – трёхочковые.
«Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 13-е место в Западной конференции с 25 победами при 31 поражении. Следующую игру «Лейкерс» проведут с «Голден Стэйт Уорриорз» на выезде 12 февраля (4:30 мск).
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