Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Энтони Дэвис объяснил своё поведение после исторического броска Леброна Джеймса

Энтони Дэвис объяснил своё поведение после исторического броска Леброна Джеймса
Комментарии

Звёздный бигмен «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис прокомментировал сдержанную реакцию после исторического броска форварда Леброна Джеймса в матче с «Оклахома-Сити Тандер» (130:133), который состоялся в среду, 8 февраля.

«Вы же прекрасно знаете, какие у меня отношения с Леброном. Я был разочарован и зол ходом игры, так как проигрывали, а сейчас каждый матч важен для нас. Это не имеет никакого отношения к Леброну, он прекрасно знает это», – заявил Дэвис в послематчевом интервью.

В нынешнем сезоне 29-летний баскетболист принял участие в 32 матчах, набирая в среднем 26,6 очка, 12 подборов и 2,5 передачи при реализации бросков 57%, где 27,1% – трёхочковые.

«Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 13-е место в Западной конференции с 25 победами при 31 поражении. Следующую игру «Лейкерс» проведут с «Голден Стэйт Уорриорз» на выезде 12 февраля (4:30 мск).

Новость по теме
Энтони Дэвис, сидя на скамейке, не стал реагировать на исторический бросок Леброна Джеймса
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023