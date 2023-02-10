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«Не будем делать акцент». Хэм — о реакции Дэвиса после исторического броска Леброна

«Не будем делать акцент». Хэм — о реакции Дэвиса после исторического броска Леброна
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Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм прокомментировал поведение бигмена Энтони Дэвиса после исторического броска форварда Леброна Джеймса в матче с «Оклахома-Сити Тандер» (130:133), который состоялся в среду, 8 февраля.

«Хочу только лишь сказать, что то, о чём сообщается в СМИ, не соответствует действительности. Не будем на этом делать акцент», – приводит слова Хэма обозреватель The Athletic Джован Буха.

В нынешнем сезоне 29-летний Дэвис принял участие в 32 матчах, набирая в среднем 26,6 очка, 12 подборов и 2,5 передачи при реализации бросков 57%, где 27,1% – трёхочковые.

«Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 13-е место в Западной конференции с 25 победами при 31 поражении. Следующую игру «Лейкерс» проведут с «Голден Стэйт Уорриорз» на выезде 12 февраля (4:30 мск).

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