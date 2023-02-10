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Чарльз Баркли: Запад настолько хорош, что вам понадобится хорошая скамейка запасных

Чарльз Баркли: Запад настолько хорош, что вам понадобится хорошая скамейка запасных
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Член Зала славы, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли высоко оценил конкурентоспособность Западной конференции после дедлайна Национальной баскетбольной ассоциации на обмены.

«Западная конференция сейчас настолько хороша, что вам понадобится хорошая скамейка запасных. Нельзя выигрывать матчи только с Девином Букером, Кевином Дюрантом и Деандре Эйтоном в составе», – заявил Баркли в эфире программы NBA on TNT.

Дедлайн НБА – это последний день перед закрытием трансферного окна. Как правило, клубы стараются максимально улучшить свои составы, разгрузить платёжные ведомости и выгодно обменять истекающие контракты игроков. Особенно это касается команд, претендующих на чемпионство.

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Ранее Чарльз Баркли выразил мнение, что дедлайн НБА будет богат на события.

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