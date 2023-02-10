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Мэджик Джонсон оценил работу «Лейкерс» во время дедлайна НБА

Мэджик Джонсон оценил работу «Лейкерс» во время дедлайна НБА
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Легендарный баскетболист, пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Мэджик Джонсон считает, что в результате проделанной работы во время дедлайна НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» имеет хорошие шансы на попадание в плей-офф по итогам регулярного чемпионата.

«Я думаю, приход Д'Анджело Расселла, Малика Бизли и Мо Бамбы поможет «Лейкерс» выйти в плей-офф, они станут командой уровня плей-офф. Навыки плеймейкера и трёхочковые Д'Анджело, безусловно, помогут Леброну Джеймсу и Энтони Дэвису», – написал Джонсон в соцсетях.

Дедлайн НБА – это последний день перед закрытием трансферного окна. Как правило, клубы стараются максимально улучшить свои составы, разгрузить платёжные ведомости и выгодно обменять истекающие контракты игроков. Особенно это касается команд, претендующих на чемпионство.

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