Главный тренер «Финикса»: переход Дюранта — больше, чем усиление

Главный тренер «Финикс Санз» Монти Уильямс прокомментировал переход звёздного форварда Кевина Дюранта в команду в рамках крупного обмена с «Бруклин Нетс».



«Это больше, чем просто усиление. Это встряска, если можно так выразиться. Дело не только в уровне Дюранта как игрока, но и в том, как он любит баскетбол. Думаю, наши ребята с его приходом получили возможность увидеть то, чего, возможно, раньше не видели. Я имею в виду его подход», — приводит слова Уильямса Sportando.



Незадолго до дедлайна Кевин Дюрант перешёл в «Финикс» в обмен на Микала Бриджеса, Кэма Джонсона и четыре драфт-пика первого раунда.



В нынешнем сезоне Кевин Дюрант принял участие в 39 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем за игру набирал 29,7 очка, совершал 6,7 подбора и отдавал 5,3 результативной передачи.