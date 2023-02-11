41 очко Тейтума принесли победу «Селтикс» в матче с «Хорнетс»

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Шарлотт Хорнетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 127:116.

У хозяев самым полезным игроком оказался американский форвард Джейсон Тейтум. Он набрал 41 очко, четыре подбора и четыре передачи. Также стоит отметить американского защитника Деррика Уайта, который набрал дабл-дабл: 33 очка и 10 передач. У гостей можно выделить выступление американского разыгрывающего Ламело Болла. Ему немного не хватило до трипл-дабла: 24 очка, девять подборов и девять передач. Также отметим американского разыгрывающего Терри Розира, который набрал 27 очков, один подбор и три передачи.