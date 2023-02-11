41 очко Тейтума принесли победу «Селтикс» в матче с «Хорнетс»
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Шарлотт Хорнетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 127:116.
У хозяев самым полезным игроком оказался американский форвард Джейсон Тейтум. Он набрал 41 очко, четыре подбора и четыре передачи. Также стоит отметить американского защитника Деррика Уайта, который набрал дабл-дабл: 33 очка и 10 передач. У гостей можно выделить выступление американского разыгрывающего Ламело Болла. Ему немного не хватило до трипл-дабла: 24 очка, девять подборов и девять передач. Также отметим американского разыгрывающего Терри Розира, который набрал 27 очков, один подбор и три передачи.
НБА - регулярный чемпионат
11 февраля 2023, суббота. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
127 : 116
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Бостон Селтикс: Тейтум - 41, Уайт - 33, Мускала - 12, Хозер - 12, Притчард - 7, Гриффин - 5, Корнет - 5, Уильямс - 5, Уильямс - 4, Брогдон - 3, Браун, Галлинари, Дэвисон, Кабенгеле, Смарт, Хорфорд
Шарлотт Хорнетс: Розир - 27, Болл - 24, Вашингтон - 17, Уильямс - 11, Макгауэнс - 9, Смит - 9, Хэйворд - 8, Ричардс - 7, Тор - 4, Букнайт, Джексон, Джонс, Маледон, Мартин, Михайлюк, Убре
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