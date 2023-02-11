НБА оштрафовала защитника «Нетс» Томаса за гомофобную шутку

Защитник «Бруклин Нетс» Кэмерон Томас пошутил в интервью после победы в матче с «Чикаго Буллз» 10 февраля 2023 года. НБА оштрафовала игрока на $40,000 за использование «уничижительных выражений».

Томас вместе со своим новым партнёром по команде американским защитником Спенсером Динвидди давал послематчевое интервью. Ранее Динвиддии пошутил насчёт обмена разыгрывающего Кайри Ирвинга, что: «Нетс возможно не получили самых талантливых игроков после этой сделки, но они точно получили самых симпатичных». Кэмерона попросили прокомментировать это заявление, на что он в ответ пошутил: «У нас уже были самые симпатичные ребята, я не гей, если что».

Позже Кэмерон извинился в своих социальных сетях за шутку. «Я был взволновал и вел себя игриво. Я определенно не собирался никого обидеть, но понимаю, что, вероятно, обидел».

5 февраля Кайри Ирвинг в результате обмена перешёл в «Даллас Маверикс». «Нетс» получили Спенсера Динвидди, Дориана Финни-Смита, один драфт-пик 1-го раунда и несколько пиков 2-го раунда.

Кэмерон Томас в нынешнем сезоне НБА набирает в среднем 10,6 очков, 1,5 передачи и 1,7 подбора.