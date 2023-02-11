Девин Букер отреагировал на переход Дюранта в «Финикс»

Атакующий защитник, один из лидеров «Финикс Санз» Девин Букер прокомментировал переход звёздного форварда Кевина Дюранта в стан аризонской команды. Букер считает, что Дюрант без проблем адаптируется в новой для себя команде.
«Кевин Дюрант – настоящий мастер своего дела. Всё, что он делает на площадке, прекрасно впишется в систему клуба», – приводит слова Букера обозреватель Arizona Sport Келлан Олсон.
В нынешнем сезоне 34-летний Дюрант принял участие в 39 матчах, набирая в среднем 29,7 очка, 6,7 подбора и 5,3 передачи при реализации бросков 55,9%, где 37,6% – трёхочковые.
«Финикс Санз» занимает пятое место в Западной конференции с 31 победой при 27 поражениях. Следующую игру «Санз» проведут с «Сакраменто Кингз» на своей площадке 15 февраля (5:00 мск).
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