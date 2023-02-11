Источник: Гэри Пэйтон II играл через боль

Разыгрывающий Гэри Пэйтон II может не перейти в «Голден Стэйт Уорриорз» в результате четырёхсторонней сделки с участием «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Атланты Хоукс» и «Детройт Пистонс».



Ранее The Athletic сообщал, что медицинский персонал «Голден Стэйт» не устроило состояние баскетболиста. У игрока было выявлено повреждение мышц кора, из-за которого Пэйтон II может пропустить как минимум ещё три месяца.



«Как сообщают источники, Пэйтон за «Трэйл Блэйзерс» играл через боль. Персонал клуба активно пытался вернуть его в строй, вводя ему уколы торадола (лекарственное средство с противовоспалительным и противоревматическим действием. – Прим. «Чемпионата»). Об этом не сообщили «Уорриорз», – добавляет издание.

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