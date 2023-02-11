Данк Матурина и аллей-уп на Батлера — в десятке лучших моментов игрового дня. Видео

Национальная баскетбольная ассоциация на своём официальном сайте опубликовала десятку лучших моментов прошедшего игрового дня. Сегодня, 11 февраля, было сыграно 11 матчей.



В первую тройку вошли моменты с участием центрового «Торонто Рэпторс» Криса Буше, атакующего защитника «Индианы Пэйсерс» Беннедикта Матурина и лёгкого форварда «Майами Хит» Джимми Батлера.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, в тройку лучших индивидуальных выступлений игрового дня по версии ESPN вошёл разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер, отметившийся в игре с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (138:129) 44 очками, семью передачами и тремя подборами



Джоэл Эмбиид в противостоянии с «Нью-Йорк Никс» (119:108) набрал 35 очков, 11 подборов и шесть передач. Деррик Уайт из «Бостон Селтикс», в свою очередь, в матче с «Шарлотт Хорнетс» (127:116) записал на свой счёт 33 очка, 10 передач и три подбора.