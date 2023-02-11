Дэвис — о приходе новичков в «Лейкерс»: мы с Леброном останемся ключевыми игроками

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Энтони Дэвис прокомментировал переход в команду защитников Д`Анджело Расселла, Малика Бизли и форварда Джарреда Вандербилта.

Напомним, в начале февраля стало известно, что Расселл, Бизли и Вандербилт были обменяны на Расселла Уэстбрука.

«Я считаю, что ключевыми игроками останутся я и Леброн. Он уже успел поговорить с Д`Анджело и Маликом о том, как мы играем», – сказал Дэвис на пресс-конференции.

Ранее в интервью Леброн ответил, хочет ли побить рекорд Национальной баскетбольной ассоциации по числу передач, принадлежащий легендарному соотечественнику Джону Стоктону.

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