Дончич объяснил, почему Кайри Ирвинг является историческим игроком для НБА

Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» словенец Лука Дончич заявил, что считает перешедшего в команду американца Кайри Ирвинга одним из лучших разыгрывающих в истории спорта.
«Нам, очевидно, будет не хватать ушедших ребят, но Кайри есть Кайри, чуваки. Чемпион НБА. И, вероятно, лучший разыгрывающий в истории баскетбола. Невероятный игрок, с которым будет весело играть.
Я ещё никогда не играл с таким парнем, как Кайри, так что притирки не избежать. Но мне кажется, что всё обойдётся. Мы оба умеем обращаться с мячом. Очевидно, мне придётся учиться, ведь я не играл без мяча, за исключением своего первого сезона», – приводит слова Дончича ESPN.
Байден встал на колено, чтобы поместиться на фотографии с игроками «Голден Стэйт»
- 11 февраля 2023
-
21:41
-
21:37
-
21:00
-
19:45
-
19:13
-
18:57
-
16:21
-
15:27
-
15:14
-
15:01
-
14:53
-
14:41
-
14:33
-
13:14
-
13:02
-
12:33
-
12:21
-
11:49
-
11:17
-
10:41
-
10:18
-
10:03
-
09:52
-
09:34
-
09:26
-
09:11
-
08:13
-
06:47
-
06:08
-
05:48
-
05:29
-
00:59
-
00:45
-
00:43
-
00:22