Дончич объяснил, почему Кайри Ирвинг является историческим игроком для НБА

Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» словенец Лука Дончич заявил, что считает перешедшего в команду американца Кайри Ирвинга одним из лучших разыгрывающих в истории спорта.

«Нам, очевидно, будет не хватать ушедших ребят, но Кайри есть Кайри, чуваки. Чемпион НБА. И, вероятно, лучший разыгрывающий в истории баскетбола. Невероятный игрок, с которым будет весело играть.

Я ещё никогда не играл с таким парнем, как Кайри, так что притирки не избежать. Но мне кажется, что всё обойдётся. Мы оба умеем обращаться с мячом. Очевидно, мне придётся учиться, ведь я не играл без мяча, за исключением своего первого сезона», – приводит слова Дончича ESPN.

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